ATA Teknokent tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Erzurum'un ulusal ve yerel medya temsicilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Atatürk Üniversitesi ve ATA Teknokentin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisleri Uzay Restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Teknokentin kuruluş amacı ve hedeflerinden bahsederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Çelik, bu çerçevede Teknokentin sağladığı avantajlara da değindi.

ATA Teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisinin akademisyenler ve öğrenciler için verdiği hizmetlerin yanı sıra, firmalar ve sanayi kuruluşları için de sağladığı önemli avantaj ve hizmetlerin olduğunu belirten Çelik, patent ve patentlerin ticarileştirilmesinin önemi hakkında da bilgi vererek ATA Teknokent Patent Ofisinin çalışmalarını anlattı.

Özellikle AR-GE çalışmaları yürüten firmaların ATA Teknokent çatısı altındaki başarıları ve teknolojik ürünlerinden bahseden Prof. Dr. Çelik, bu başarıların ancak etkin ve planlı iş birlikleriyle elde edilebildiğini, yeni iş birlikleri için de gerekli çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi ve ATA Teknokent tarafından Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesindeki faaliyetlere verilen öneme değinen Çelik şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda gerçekleştirilen akademisyen-firma eşleştirmelerinin ihtimal çıktıları bölgemiz ve ülkemiz için oldukça önemli. Üniversite-Sanayi iş birliği yönündeki çalışmaları sadece yerel olarak değil ulusal çapta da devam ediyor. ATA Teknokent yönetimi olarak yeni ve daha etkin iş birlikleri için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere bütün üniversite camiasının desteğini arkamızda hissediyor ve teşekkür ediyoruz."

Toplantı, Prof. Dr. Çelik'in ATA Teknokentin yakın gelecek projelerini anlatması ve basın mensuplarından gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerle son buldu. - ERZURUM