At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
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At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü

At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. At maskesiyle denize giren bir kişi ise herkesin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Alanya'da ise güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler günü birlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

YÜZEN AT KAFASINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Arkadaşıyla beraber deniz keyfi yapan Ozan Uygun, yanında getirdiği at maskesini takarak yüzmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uygun, at maskesine gözlükte takarak dakikalarca suda kalıp deniz keyfi yaptı. At kafasını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler de bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"AT MASKESİNİ KULLANMAK BU GÜNE NASİP OLDU"

At maskesiyle denize girerek dikkatleri üzerine çeken Ozan Uygun, arkadaşıyla beraber Bolu'dan Alanya'ya tatile geldiğini söyledi. Uygun, "Alanya mükemmel bir yer. Arkadaşımla tatile geldim. Kış bölgesinden geldiğim için burada deniz, kum ve güneş harika olduğu için çok etkili oldu. Zamanında bu at maskesinin heveslenerek almıştım. Kullanmak bugüne nasip oldu" dedi.

"DENİZE GİRDİĞİMDE İNSANLAR KAHKAHA ATMAYA BAŞLADI"

Denizde insanları eğlendirmek için at maskesi taktığı aktaran Uygun, "Güzel bir deneyim oldu ve özgüven artışı yaşadım. Birkaç kişi fotoğraf çekinmek istedi. Tabii kırmadım kimseyi fotoğraflar çekindik. Onun dışında denize girdiğim ilk zaman insanlar kahkaha atmaya başladı. Çok eğlenceli vakitler yaşamadım" diye konuştu.

At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü
At maskesi takıp denize girdi, herkes şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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