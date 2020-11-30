ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı
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ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

30.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:58

Malatya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Malatya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

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Cenaze törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Çelik'in yakınları ve meslektaşları katıldı.

ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı
ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı
ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı
ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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