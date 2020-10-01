Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

01.10.2020 07:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:25
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 708'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 312 bin 584 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 457 BİN 219

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 169 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 457 bin 219'a yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 363 bin 479 olurken can kaybı ise 5 bin 251 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 362 BİN 981Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 362 bin 981'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 181 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 334 BİN 605Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 768 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 334 bin 605 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 319 bin 154 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 312 BİN 806'YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 543 kişi artarak toplamda 312 bin 806 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 484 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 311 bin 694 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 504 oldu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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