Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 82 bin 145'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375'e yükselirken; 301 bin 417 kişi de tedavi edildi.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 82 bin 145'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375'e yükselirken; 301 bin 417 kişi de tedavi edildi. Asya ülkelerinden Singapur'da ise ölü sayısı artış göstermezken, Japonya ve Tayland'da ise son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Güney Kore'de son 24 saatte enfekte kişi sayısı 53 artarak toplamda 10 bin 384'e, iyileşen kişi sayısı da 82 artarak 6 bin 776'ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 200'e yükseldi.

JAPONYA VE TAYLAND'DA SON 24 SAATTE 1 ÖLÜM

Japonya'da salgında 351 kişi daha enfekte olarak,  enfekte kişi sayısı 4 bin 257'ye çıkarken; 30 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 622 kişi iyileşti. Ülkede salgına ilişkin son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 93'e çıktı. Tayland'da ise enfekte sayısı 38 artarak toplamda 2 bin 258 kişinin enfekte olduğu, aralarından 888 kişinin iyileştiği belirtildi. Tayland'da da Japonya'daki gibi ölü sayısı son 24 saatte 1 kişi arttı ve toplam ölü sayısı 27'ye çıktı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK

Singapur'da ise son 24 saatte 106 daha artarak koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı bin 481'e çıkarken; 33 kişinin daha iyileşmesiyle toplamda 377 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kaldı.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 160

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise son 24 saatte 578 daha artarak 5 bin 356 kişide koronavirüs tespit edilirken; ölü sayısının 24 artarak 160 kişiye ulaştığı, enfekte kişilerin arasında bulunan 468 kişinin de iyileştiği duyuruldu.


Kaynak: DHA

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