Aşure günü ve gecesi okunacak dualar! 17-18 Ağustos Aşure gecesi ve gündüzü hangi dualar okunur? Türkçe meali!

Aşure günü yarın 18 Ağustos Çarşamba günüdür. Aşure gecesi ise bir önceki gece yani bugün 17 Ağustos akşam namazı ile başlayacaktır. Aşure gecesi 18 Ağustos imsak vaktinde sona eriyor. Aşure gecesi ve günü dua etmek oldukça sevaptır. Sizler için Aşure günü dualarını, Aşure gecesi dualarını derledik. Selam ve dua ile. Allah kabul eylesin...

Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür. Aşure günü ve gecesinde ibadet etmek, namaz kılmak, dua etmek oldukça sevaptır. Peki, Aşure günü ve gecesi okunacak dualar nelerdir? 17-18 Ağustos Aşure gecesi ve gündüzü hangi dualar okunur? Arapça ve Türkçe meali! Detaylar yazımızda. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Aşure gecesi : 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

AŞURE GECESİ VE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

- O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sâdece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

- Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def'a okunur.

- İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

- Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

- Bol bol istiğfâr edilir.

- 70 (yetmiş) def'a;

"Hasbünâ'llâhu ve ni'me'l-vekîl ni'me'l-mevlâ ve ni'me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilir.

"Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" denilir.

Türkçe Anlamı: Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim. 8. Gusl abdesti alınır. 9. On mü'mine selâm verilir. 10. Hasta bir kimse ziyâret edilir. 11. En az bir mü'mine iftâr ettirilecek ki bütün mü'minlere iftâr ettirilmiş olur. 12. O gün eve, getirilen rızık artırılır. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır. 13. Muharremin 10'unu, 11'ine bağlayan gece, 1 (bir) def'a Zümer sûresi okunur..

- Aşure günü bu duayı 70 kere okuyanı Allah-u Te'ala mağfiret buyurur:



[Hasbiyallahüveniğmelvekil niğmelmevlê veniğmennasir.]



"Allah bana yeter! Ne güzel Vekil'dir! Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır!"

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

- Aşure gününün bir gün öncesinde veya sonrasında oruç tutmak sünnettir.

- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

- Aşure gününde alışveriş yapmak da bolluk ve bereket getirir. Özellikle çok taneli ürünler alınabilir. Nohut, fasulye gibi. O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

- Namaz Kılınmalı- Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

- Gusül alınmalı. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur:

"Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş"

Aşure yapmak bir ibadet değildir. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. (Hakim)

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Muharrem Ayının 10. Gününde 70 Defa Okunacak Dua:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"

Muharrem ayı 1. ve 10. günlerinde okunacak dua:

Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sâdece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def'a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek'at namâz kılınacak. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek'at namâz kılınacak. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.

6. 70 (yetmiş) def'a;"Hasbünâ'llâhu ve ni'me'l-vekîl ni'me'l-mevlâ ve ni'me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilecek.