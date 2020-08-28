Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri
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Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Muharrem ayı içinde yer alan Aşure günü geldi. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü, 2020 yılında 29 Ağustos'ta idrak edilecek. İslam dininde ayrı bir yeri ve önemi olan aşure ayını çeşitli ibadetle geçirmek büyük sevaptır. İşte, aşure günü anlamlı mesajları...

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri
28.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:49

Gelenek haline gelen aşure, bu yılda Muharrem ayında yeniden yerine getirilecek. Bu özel günde ağızları tatlandıran aşure tatlıları gibi, gönülleri renklendiren en güzel, en şık aşure günü mesajlarını derledik. Aşure günü sözleri ve aşure günü resimli mesajları.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

AŞURE GÜNÜ HADİS-İ ŞERİFLERİ

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür. [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü mesajları resimli: 2020 Aşure ayı en güzel mesajları, anlamlı aşure günü sözleri

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

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Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

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