Aşure dağıtırken ölmüştü
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Aşure dağıtırken ölmüştü

Aşure dağıtırken ölmüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aşure dağıtan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun ölümüne sebep olan kamyon sürücüsünün kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması görüldü.

Bursa'da aşure dağıtan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun ölümüne sebep olan kamyon sürücüsünün kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması görüldü.

Kamyon sürücüsü İlhami Bekiroğlu'nun (37) tutuklu yargılandığı dava, kusurlu davranış taksiri aştığı ve ihmalli davranışın kasten adam öldürmeye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.

Mahkemede savunma yapan Bekiroğlu, "Ben kamyondaki fazla yükü görüp, şirket sorumlusuna söyledim. Bana 'bir şey olmaz' dediler. Eğer yola çıkmasaydım, işimi kaybedebilirdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta, geçen yıl 30 Ağustos günü meydana gelen kazada, İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suçun şekli değişti

Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, taraf yakınları ve tanıklar salonda hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

"Kaçmadım üstüm başım kirlendiği için polise gitmeden önce eve uğradım"

İfadesinde kazayı anlatan İlhami Bekiroğlu, "Ben olay günü çalıştığım şirketten yüklemiş oldukları arabayı alarak verilen adrese doğru yola çıktım. Gideceğim yer yokuştu. Varacağım yere yaklaşık 100 metre kala araç çıkmadı, geri geri kaçtı. Bu sırada merdivene çarptım. Araç kontrolden çıktı. Kaza oldu, kafamı çarptım. Kardeşimi aradım. Hastaneye gideceğimiz esnada polisler beni aradı. Bir kişinin öldüğünü söylediler. Olayı bu şekilde öğrendim. Kaza sırasında ben araç içindeydim ama ölen Eda Müdüroğlu'nu fark etmedim. Olay günü kum taşıyordum. Aracı şirketteki görevliler yükledi. Benim müdahalem olmadı" diye konuştu.

Mahkeme başkanının aracın geriye doğru gittiği sırada herhangi bir müdahale yapıp yapmadığını sorması üzerine Bekiroğlu, "Aracı kontrol etmeye çalışırken aynalardan etrafta kimsenin olup olmadığına baktım. Olaydan sonra kaçmadım. Etraftaki vatandaşların beni darbetmesinden korktum ve olay yerinden ayrıldım. Üstüm başım kirlendiği için polise gitmeden önce eve uğradım" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin kamyondaki yükün fazla olduğu yönündeki sorusunu cevaplayan Bekiroğlu, "Ben kamyondaki fazla yükü gördüm. Şirkette çalışan İsmail isimli bir kişiye söyledim. Bana bir şey olmaz dediler. Eğer o şekilde yola çıkmasaydım, işimi kaybedebilirdim. Bu nedenle kamyon aşırı yüklü halde trafiğe çıktım" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından ağabeyi İlhami Bekiroğlu'nun kendisini aradığını belirten Ahmet Bekiroğlu, "Olay günü ağabeyim beni arayarak, kaza yaptığını söyledi. Bana attığı konuma gittim. Ağabeyim panik halindeydi ve yaralanmıştı. Hastaneye gitmek üzere yola çıktık. Bu sırada polisler ağabeyimi telefondan aradı. Ancak ağabeyim panik içinde olduğu için telefona bakamadı, ben baktım. Kızın öldüğünü bu şekilde öğrendik. Olay sonrasında ailenin maddi manevi zararlarının karşılanması için görüşmeye çalıştık. Ancak görüşme talebimizi reddettiler" dedi. - BURSA

Aşure dağıtırken ölmüştü
Aşure dağıtırken ölmüştü
Aşure dağıtırken ölmüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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