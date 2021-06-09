ASÜ Rektörü Şahin: "Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu insani bir sorumluluktur"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusundaki iş birliklerini genişlettiklerini ve insani bir sorumluluk olarak gördükleri bu hususa dair standartları yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusundaki iş birliklerini genişlettiklerini ve insani bir sorumluluk olarak gördükleri bu hususa dair standartları yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

ASÜ ile Ortaköy Belediyesi arasında "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Hizmet Protokolü" imzalandı. Törende kısa bir açıklama yapan Rektör Şahin, Üniversitenin, sorumluluk alanına giren her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da üzerine düşeni yerine getirme gayretinde olduğunu belirtti. Şehrin paydaşları arasında güzel iş birliği örneklerinden birisinin daha gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şahin, "Sahipsiz hayvanların bazen kötü muamelelerle karşılaştığına şahit oluyoruz. Bunların önüne geçmek adına kanuni bir takım düzenlemeler ve yenilikler de yapılıyor. Biz bu konunun insani bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. İmzaladığımız protokol, şehirde sokak hayvanlarına dair yapılan çalışmaların standardını yükseltme adına da son derece önemlidir. Çalışmanın hayata geçmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir ise ilçede hayvan barınağına dair çalışmayı tamamladıklarını, 8 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip olan barınakta tam zamanlı bir veteriner hekimin görev yapacağını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz da törende kısa bir açıklama yaparak, ASÜ Hayvan Hastanesi'nde yürütülen çalışmalara değindi. Yaklaşık altı aydır hastanenin hizmette olduğunu ve bu süre içerisinde 500 hayvanın çeşitli türden tedavilerinin yapıldığını anlatan Darılmaz, "Bu hayvanların yaklaşık beşte biri, belediyeler başta olmak üzere, kamu kurumları tarafından hastanemize getirildi. İmzaladığımız bu yeni protokolle birlikte çalışma alanımızı biraz daha genişletmiş olacağız. İlk etapta sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması süreci yönetilecek, daha sonra ise protokol genişletilerek farklı çalışmalar yapılacak" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Şahin ve Ortaköy Belediye Başkanı Özdemir, hazırlanan protokol metnini imzaladı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı