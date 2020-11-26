Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS 2020 astsubay puan şartları neler? Astsubay olmak için KPSS 2020 Ön Lisans baraj puanı kaç olmalı?
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Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS 2020 astsubay puan şartları neler? Astsubay olmak için KPSS 2020 Ön Lisans baraj puanı kaç olmalı?

26.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:27
Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS 2020 astsubay puan şartları neler? Astsubay olmak için KPSS 2020 Ön Lisans baraj puanı kaç olmalı?

Astsubay KPSS önlisans puanları ile ilgili ayrıntılar gündemde merak ediliyor. Bugün KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Önlisans mezunu olan adaylar astsubay olmak için gerekli puan şartını araştırıyorlar. Peki Astsubay KPSS puanı nedir? Önlisans KPSS astsubay puan şartları neler?

Astsubay KPSS önlisans puanı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. Puanlarını öğrenen adaylar astsubay KPSS önlisans puanlarını araştırmaya başladılar. Peki KPSS önlisans astsubay puanı nedir? Önlisans KPSS astsubay puan şartları neler? İşte detaylar haberimizde...

ASTSUBAY KPSS ÖN LİSANS PUANI NEDİR?

Astsubay KPSS önlisans puanı ilan yayımlandığında belli oluyor. Astsubaylık için 60 ve 65 KPSS puan şartı aranmaktadır.

Astsubaylık KPSS için taban puanlar henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. KPSS'de en az 60 65 puan almak Astsubaylık puanı için gerekli görülmektedir.

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KPSS KADIN SUBAY ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Hüküm giymemiş olmak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

En az 153 cm boyunda olmak

Beden kitle indeksi kılavuzda yer alan aralıklar arasında olmak (bu aralıklar 153 cm boy ve 44 kg ağırlık için 60 kg ile 200 cm boy ve 76 kg ağırlık için 104 kg arasında yer almaktadır)

Lisans mezunları için 27; lisansüstü mezunları için 32; uzmanlık eğitimini bitirenler için ise 35 yaşından büyük olmamak

Lisans mezunu olmak

KPSS P3 puan türünden en az 60 almak

ASTSUBAY VE YEDEK ASTSUBAY OLMANIN YOLLARI NELERDİR?

Astsubay olma şartları;

- Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,

- 4 senelik fakülteleri bitirenler adına 28 yaş üstü olmamak,

- 2 senelik fakülteleri bitirenler adına 26 yaş üstü olmamak,

- Diş yapısının kusursuz olması,

- Vücut yapısı sağlam ve düzgün olmak, herhangi vücut sorunun olmaması,

- Vücutta herhangi dövme, çizik, yanık gibi durumlar olmaması,

- TSK'nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma. Erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.58 boy minimum şarttır.

Askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması vaziyetinde 50 soruluk yazılı sınava girilir. Bu sınavlar neticesinde minimum 70 puan alınması gerekir. Bununla beraber kazanıldığı takdirde son olarak mülakat sürecine tabi tutulur.

Yedek Astsubay olma şartları;

- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişiler, ödeme yaptıktan hemen sonra celp tercihlerini belirlemektedir.

- Kurada çıkmamaları vaziyetinde erteleme hakkı olan kişiler, askerliklerini erteleyebilir ya da eğitim vaziyetlerine göre yedek astsubay şeklinde vatani görevini yerine getirebilir.

- Bedelli askerlikten faydalanmak istemeyen kişilere ise türlü alternatifler sunulmaktadır. Lisans ya da üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanırken meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı tanımlanıyor. Lisans veya üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından yararlanmaktadır. Yedek subay ve astsubay olan kişiler askerlik görevlerini 12 ay şeklinde yerine getirmektedir.

Bu şartlar dahilinde astsubay ve yedek astsubay olmak mümkündür. Kişi şartlara uygunsa e-devlet aracılığıyla başvuru yapabilir.

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