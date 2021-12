ASTROŞİFA AJANDASI ÇIKTI; 2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

AYDIN (DHA) - ? Dr. Ender Saraç ve Astrolog Aygül Aydın'ın önerileriyle hazırlanan 2022 Astroşifa Ajandası çıktı. Dr. Saraç, bağışıklık sisteminin önemine kemik ağrılarına dikkat çekerken Aydın ise 2022'yi karanlıktan aydınlığa çıkılan yıl olarak tanımlayarak, burçları değerlendirdi. Yeni yıla merhaba derken, Hürriyet Kitap'tan çıkan Astroşifa Ajandası, 2022 öngörüleri ve önerileriyle okuyucularla buluştu. Astrolog Aygül Aydın ve Dr. Ender Saraç'ın önerilerinin yer aldığı ajanda, gezegen döngülerini kozmik sistemde yarattığı enerjileri sağlık açısından değerlendiriyor. AJANDADA GÜN GÜN ÖNERİLER VE İHTİMALLER YAZIYOR Ajandaya yönelik bilgi veren Astrolog Aygül Aydın, 'Ajandada 2022 yılının 365 gününde gerçekleşecek retro, tutulma gibi durumlar için önerilerimizi, ihtimalleri ve öngörülerimizi paylaştığımız küçük notlar var. Kendileri de not alabilir. Astrolojide zamanı bilmek, doğru zamanda doğru olanı yapmak çok önemlidir. 4 yıldır bu ajandayı yapıyorduk. Bu yıl da sağlıkla birleştirerek çok değerli Dr. Ender Saraç ile hazırladık. 2022'yi kurtaracağını söyleyebilirim' dedi. 2022 KORKULARIMIZLA YÜZLEŞECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK Umudun hep olduğunu vurgulayan Aydın, '2022'de boğa ve akrep tutulmalarını yaşayacağız. Bu da para piyasalarını, finansı ve ekonomiyi anlatıyor. Bir şeylerin değerini düşürmemeye, kaliteli tutmaya çalışacağımız önemli bir sene olacak. İklim önemli, getirdiği kaygı da. Korkularımızla yüzleşeceğimiz bir yıl olacak. Ama bunları da derinden keşfedip çözebileceğimiz bir sene olduğunu söyleyebiliriz. Umut hep var, 2022'yi karanlıktan aydınlığa çıktığımız bir sene olarak tanımlayabiliriz' diye konuştu. 2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR? Bereketli, sağlıklı ve güzel bir yıl olmasını dileyen Aydın, burçları şöyle yorumladı:

'Koç burcu için yeni yıl zirve ve kariyer anlamına geliyor. Jüpiter koç burcuna geçiyor. Koçlar kariyeriyle ilgi derin bir nefes aldıkları zaman içerisine girecek. Boğa ve akrepler, 2018 Mayıs'tan beri çok yıprandı, zor bir süreçti. Bu yıl onların yılı olacak. Hayatlarında büyük dönüşüm yaşayacaklar. Cesur ve bilgi sahibi olmaları ve değişime ayak uydurmaları gerekiyor. İkizler ve yay burcu için de son 2 yıl gerçekten yorucuydu. Bir şeyleri kaybetmek zorunda kaldılar. İstedikleri yöne gitmekte zorlandılar. Ama bu yıl birden sanki ok yaydan çıkıyor, istedikleri yere sıçrayıp orada duruyorlar. Yengeç ve oğlaklara da 'yorgun savaşçılar' diyorum. Çünkü 2019'dan beri hem güneş hem de ay tutulmalarını yaşadılar. Büyük dönüşümü gerçekleştirdiler. Birçoğu evlendi, boşanmak zorunda kaldı. 2022'de iş hayatlarında ne yapmak istediklerini keşfediyorlar. Özel hayatlarında ise nerede durmak istediklerini, sınırlarını çiziyorlar. Para kazanacakları bir yıl olacak. Balık ve başakların ise ülke, şehir değiştirmek istedikleri bir yıl olabilir. Başakların birçoğu evlilik kararı alabilir. Aslanlar iş hayatında çok yoruldu, sorunlar yaşadı. Aslan ve kovalar, hayatlarıyla ilgili gerçek bir karar aşamasındalar. Yeni bir adım atacaklar. Yeni bir işe giriyor olabilirler, iş değiştirebilirler. Korkmasınlar, cesurca devam etsinler? dedi. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE, D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE VE KEMİK AĞRILARINA DİKKAT Bu yılın beden sağlığı açısından biraz zorlu geçeceğini belirten Dr. Ender Saraç ise 'Özellikle bağışıklık sistemi, D vitamini eksikliği, kemik ve eklem sorunları görülecek. Uyku problemi de yaşanabilir. Erkeklerin performans sıkıntıları ön planda olabilir. Biz evrene nasıl bir enerji gönderiyorsak evren de bunu yorumlayıp geri gönderiyor. Özellikle havadan gelecek olan sıkıntılara ve havanın kirlenmesine dikkat etmek lazım. Bu yıl en önemli konulardan biri mikropsuz iltihap yani enflamasyon ikincisi ise ağır metaller olacak. Ağır metaller konusunu çok daha fazla duyacağız' ifadelerini kullandı. DOLUNAY ZAMANINDA REFLÜ, GASTRİT ŞİKAYETLERİ ARTABİLİR Ajandada gün gün gezegen açılarına göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattıklarını söyleyen Dr. Saraç, 'Ay'ın yönetici olduğu organ midedir. Ayın ters açılarında ve dolunay zamanında reflü, gastrit şikayetleri artabilir. Uyku sorunları artabilir. Böyle zamanlarda zeytinyağı, kudret narı, rezene çayı, sarı leblebi tüketin gibi önerilerde bulunuyoruz. Gün gün gezegen açılarına göre nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Örneğin bugünlerde venüsün oğlak burcunda bir retrosu, geri gidişi söz konusu. Bu da insanlarda daha depresif ruh hali, duyguları soğuk olma, sert ve sivri dil geliştirebilir. O yüzden konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz. Bu dönemde enerjiyi dengeleyici özellikle yağlı balıkları tüketebiliriz. Hepsi ajandada yazıyor. Hiçbir baharatın, bitkinin, meyvenin, sebzenin rengi, kokusu ve tadı tesadüf değildir. Uzun uzun bunları açıkladık' diye konuştu. OMİCRON VARYANTI VİRÜSÜN BELİNİ KIRACAK Pandemiye yönelik de konuşan Dr. Ender Saraç, 'Tünelin ucundaki ışık çok uzaktan görünmeye başladı. Tahminimce bu senenin ortalarında virüs kendi kendini inaktif etmeye başlayacak. Omicron varyantı virüsün belini kıracak. Bu arada bağışıklığımızı güçlendirir kekik yağı, çinko, D, K, C vitamini alıp, egzersiz yapar, solunum kapasitemizi geliştirir, iyi uyursak özellikle fast fooddan uzak durup kan şekerini yükseltmezsek bolca zencefil, zerdeçal, biberiye, zahter tüketirsek bu sene kolay kolay bir şey olmaz. Omicron varyantı çok daha kolay bulaşan ama yaklaşık 20 misli daha az öldürücü olan ve hafif geçen bir virüs türüdür. Bağışıklığımızı güçlü tutarsak çoğu kişiye bu varyant bulaşacak ama antikor düzeyimiz yüksek olacak. Pandemi 1-2 yıl daha devam etse bile nezle, grip düzeyinden öteye gitmeyeceğini umuyoruz' ifadelerini kullandı. 2022'DE BİRBİRİMİZİ DAHA ÇOK SEVELİM Ajandanın içinde çok fazla bilgi olduğunu söyleyen Dr. Saraç, 'Her şeyden önemlisi zihnin olumlu düşüncesidir. 2022'de birbirimizi daha çok sevelim. Birbirimizden daha üstün değiliz ve bütünüz. 2022'de herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Dik durmaya, derin nefes almaya, gülümsemeye, egzersiz yapmaya, olumlu düşünmeye devam edin. Evren bunu değerlendirecek ve olumlu enerji olarak geri gönderecektir' dedi.