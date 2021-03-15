Astronotlar Ne Kadar Maaş Alırlar?

Binlerce saatlik deneyimden yıllarca eğitime kadar, astronot olmak çok şey gerektirir. Ama ne kadar maaş alıyorlar ve iş için neye ihtiyaçları var? Hepimiz uzaya çıkmayı hayal ediyoruz ama bu son derece tehlikeli. Peki astronotlara bu iş için ne kadar ödeme yapılıyor?

Binlerce saatlik deneyimden yıllarca eğitime kadar, astronot olmak çok şey gerektirir. Ama ne kadar maaş alıyorlar ve iş için neye ihtiyaçları var?

Hepimiz uzaya çıkmayı hayal ediyoruz ama bu son derece tehlikeli. Peki astronotlara bu iş için ne kadar ödeme yapılıyor?

Kariyerinize bir astronot olarak başlayamazsınız, Dünya'nın dışarısına çıkmadan önce yıllarca sürecek deneyim ve bilgiye sahip olmanız gerekir.

Astronotlar kariyerlerine tipik olarak süper hızlı jetlerle uçan test pilotları olarak başlarlar.

Bunu yapmak için üç yıllık veya 1.000 saatlik uçuş deneyimine sahip olmak gerekir.

Sadece bu değil, aynı zamanda bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve ardından zorlu bir seçim sürecinden geçmeleri gerekiyor.

Aday astronotlar zorlu bir fiziksel sınavı geçebilmeli ve ardından liderlik, ekip çalışması ve iletişim becerilerinin dikkatlice değerlendirileceği görüşmeleri başarabilmelidirler.

Amerika'dan örnek verecek olursak... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2017 işe alım turunda, astronot sınıfı için 18.300 başvurandan sadece 12'sini işe aldı.

KIDEM ALDIKÇA MAAŞ ARTAR

Tüm bu eğitim ve hazırlıklardan geçtikten sonra, iyi maaşlı bir iş beklersiniz ve bir astronot olarak tam da elde edeceğiniz şey budur.

NASA, çalışanlarına "Federal Hükümetin Genel Çizelgesi" adı verilen bir ölçekte ödeme yapar.

Bu, GS-12 ve GS-13 olarak bilinen "sınıflara" bölünmüştür ve her sınıfta ilerlemek için 1 ila 10 "adım" vardır.

Başlangıç ??maaşı, GS-12 1. adım için yıllık 66.167 $'dır. Yani 500.183 TL'dir... Bu da aylık 41.680 TL eder.

GS-12 10. adıma ulaştığınızda, yılda 81.021 $ (612.588 TL) kazanabilirsiniz.

GS-13 10. adıma ulaşan astronotlar yılda 102.288 $ (773.384 TL) kazanıyor.

Ancak bütçe ile ilgili Genel Program sadece bir kılavuzdur, bununla birlikte birçok astronotun çok daha fazla kazandığı düşünülmektedir.

Yeni bir iş ilanı, NASA'nın maaşlarını yerel alanda rekabetçi kalabilmek için ayarladığı düşünüldüğünden, yıllık 104,898 ABD Doları ila 161,141 ABD Doları arasında bir maaş aralığına sahipti. Örneğin Houston, Teksas'ta maaşların Genel Çizelgeden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Kaynak: Space Mag Türkiye