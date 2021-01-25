Astrolog Elif Bozkurter kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Psikolog Astrolog Elif Bozkurter kimdir, nereli, kaç yaşında?

Astrolog Elif Bozkurter, Star TV'deki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alan Astrolog Elif Bozkurter kimdir, nereli, kaç yaşında? Astrolog Elif Bozkurter'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Astrolog Elif Bozkurter kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, burcu ne?

ASTROLOG ELİF BOZKURTER KİMDİR?

Astrolog Elif Bozkurter, İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıldızlı otellerde çalışmaya başlamıştır. Ziyafet Satış Müdürlü olarak profesyonel kariyerini sonlandırdı. 2013 yılında yoga yapmaya başlamış ve spiritüel hayat konularına merak salmıştır.Küçük yaşlardan beri ilgim olan astrolojiye yönelmesinden önce kendini tasavvuf, kişisel olumlamalar, ritüeller ve bilinçaltı gibi konularında kendisini geliştirmiştir

Oğuzhan Ceyhan'ın daha önceden danışmanlığını almış olan Elif Bozkurter Karma Astroloji Akademisine katılmıştır. Aktif olarak astroloji ve kişisel gelişim enerji alanında ki eğitimlerime devam etmektedir.

Aldığı eğitimler şu şekildedir:

Oğuzhan Ceyhan Karma Astroloji Akademisi

Pınar Marşan Vajrayana Kukai

Onur Güven Okült Şifa

Ek olarak Elif Borkurter sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor. İnstagram adresi "@elifliastroloji" şeklindedir. Takip edebilir ve güncel paylaşımlarını görebilirsiniz.