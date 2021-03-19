Astralis 2020 yılı mali verilerini açıkladı

Danimarka merkezli espor takımı Astralis 2020 yılına ait mali raporlarını yayımladı. 2019 senesinde 7.8 milyon dolar olan toplam gelir, 2020 senesinde 8.3 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Astralis Group, League of Legends takımının 1,3 milyon dolar, Counter-Strike: Global Offensive ekibinin 5,95 milyon dolar ve FIFA ekibinin takıma 240 bin dolar kazandırdığını mali raporda bildirdi.

Astralis Group CEO'su Anders Hørsholt, yaptığı açıklamada, küresel bir pandeminin getirdiği sınırlamalar göz önüne alındığında sonuçların "tatmin edici" olduğunu ve şirketin büyüme planlarını "9-12 ay" geciktirdiğini söyledi. Ayrıca, bu ekipler için medya hakları anlaşmalarının "aşırı performans gösterdiğini", ancak salgın nedeniyle hala değerinin düşük olduğunu belirtti.

Şirket, 2021 için net gelir hedeflerinin 11,2 milyon ABD doları ile 12,8 milyon ABD doları civarında bir brüt kar aralığında belirledi.

Kaynak: Playerbros