AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
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AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Yerel

- AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı Başkent'in simgesi olan ve yenileme çalışmaları devam eden Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi grafiti festivaline de ev sahipliği yaptı.

- AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı

ANKARA - Başkent'in simgesi olan ve yenileme çalışmaları devam eden Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi grafiti festivaline de ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen festival birçok grafiti ve duvar sanatçısı ile Başkentlileri bir araya getirdi.

Ankara'yı gri şehir tanımından kurtarmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hem sanata hem de sanatçıya olan desteğini sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında AŞTİ, Duvar Sanatı Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

AŞTİ'nin duvarları renklendi

Çok sayıda grafiti sanatçısının katıldığı festivalde, AŞTİ duvarları Başkent'in sembolleriyle renklendirildi. Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hız. Proj. Taah. San ve Tic..A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Doç. Dr. Lale Özgenel, Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hizal, Açık Hava Endüstriyel Reklamcılar Derneği Başkanı Şahin Acar, İç Mimarlar Odası Başkanı Kasım Soner, BUGSAŞ Genel Müdür Yardımcıları Musa Gülcan, Mete Bilici, Ekrem Demirbağ, Yüksel Demirel ve ABB Program Moderatörü Konuralp Orakçı'nın da katıldığı festivale; EGO Spor'un Tekvando, Judo, Karate ve Badminton sporcuları ile çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Festival sayesinde AŞTİ'ye güzel bir görünüm kazandırdıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kültür ve sanatın başkenti yapacağız düşüncesini hayata geçirmek için Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Hem Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında AŞTİ'deki Konya yoluna bakan duvarı grafitilerle donattık. Festivali; Ankara Reklamcılar Derneği, Ankara Açıkhava Endüstriyel Reklamcılar Derneği ve akademisyen hocalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu eserlerin AŞTİ'ye hem güzel bir görsellik katacağını hem de sanatsal bir dokunuşu otogar kültürü ile entegre edebileceğimizi düşünüyorum."

"Kentin giriş kapısı AŞTİ kentin vizyonu ve vitrinidir"

Başkent'in kültür ve sanatsal yanlarını ortaya çıkarmak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, "Yaratıcı kültür endüstrisinin Ankara'da kent iklimine etkisini bugün burada görüyoruz. Ankara'nın giriş kapısı AŞTİ'yi kültür sanattan uzak bir yer olarak zannedersiniz ama kentlerin giriş kapıları o kentin vizyonu, vitrinidir ve tüm güzellikleri göreceğiniz ilk sahnedir. Yıllar önce sokakta grafiti sanatçısı görünce kriminal muamele yaptığımız bir iklimden başımızın üstünde tuttuğumuz bir iklime geldik. Sanata dair bütün emekleri kutsayan ve bunları toplumla buluşturmaya çalışan yönetim anlayışını kentimizde yaygınlaştırıyoruz" dedi.

AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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