Assassin's Creed'in Orijinalinde Yan Aktiviteler Olmayacakmış
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Assassin's Creed'in Orijinalinde Yan Aktiviteler Olmayacakmış

Oyun dünyasının uzun soluklu serilerinden olan Assassin's Creed, hayatımıza 2007 yılında giriş yapmıştı. Hem günümüzde hem de tarih öncesinde olmak üzere iki farklı zamanda geçen ve Assassin'ler ve Templar'lar arasındaki savaşa da tanık olduğumuz her bir oyun, bizi önemli dönemlere götürüyor, tarihi olaylar ve kişilikler ile iç içe geçmiş tarihsel kurgu ve bilim kurgu içerikli hikayeler sunuyordu.

Assassin's Creed'in Orijinalinde Yan Aktiviteler Olmayacakmış
24.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:49

Oyun dünyasının uzun soluklu serilerinden olan Assassin's Creed, hayatımıza 2007 yılında giriş yapmıştı. Hem günümüzde hem de tarih öncesinde olmak üzere iki farklı zamanda geçen ve Assassin'ler ve Templar'lar arasındaki savaşa da tanık olduğumuz her bir oyun, bizi önemli dönemlere götürüyor, tarihi olaylar ve kişilikler ile iç içe geçmiş tarihsel kurgu ve bilim kurgu içerikli hikayeler sunuyordu.

Serinin ilk oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçmekteydi ve Assassins birliğinin üyesi olan Altair Ibn-La'Ahad rolündeydik. Üçüncü Haçlı Kutsal Topraklar'ı bölmeye çalışırken oyuncular olarak bizler ise çatışmanın her iki tarafını da bastırmaya çalışarak karşıltığı durdurmaya çalışıyorduk. PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Assassin's Creed, meğerse yan aktiviteler olmadan satışa sunulacakmış. Ama son anda bir değişikliğe gidilmiş.

Twitter üzerinden status annoyicus isimli bir kullanıcı tarafından yapılan "bana uzmanlık alanınızdan beş veya daha az sözcükle korku hikayesi anlatın" şeklindeki paylaşıma, Ubisoft bünyesinde çalışan Charles Randall "Üst Yönetici'nin çocuğu oyunu oynadı" şeklinde bir yorumda bulundu.

Yan Aktiviteler Assassin's Creed'e Beş Günde Eklenmiş

Bu cevabına bağlı olarak yine Twitter üzerinden Randall tarafından yazılan yorumlara bakılırsa, orijinal Assassin's Creed oyununda esasen yan aktiviteler yokmuş. Satışa sunulmaya hazır olan oyunun teslimatı sırasında herhangi bir sorun yaşanmamış ama ne olmuşsa, Üst Yönetici Yves Guillemot'nun çocuğunun oyunu oynamasından sonra olmuş. Guillemot'nun çocuğu Assassin's Creed ile bir süre vakit geçirmiş ama yapılacak herhangi bir şey bulunmadığından dolayı sıkıcı bulmuş. Hal böyle olunca, Ubisoft içinde buna bir çözüm yolu bulmak için çalışmalar başlamış.

Charles Randall'ın da içinde bulunduğu ekibin lideri gelmiş ve kendilerine mevcut durumdan bahsetmiş. Dahası ise kendisinin çözüm için bir fikri varmış ama olumlu bir yanıt almadığı sürece bahsetmeye niyetli olmamış. Randall ise bir süre sonra olumlu bir yanıt vermiş. Ekip liderinin fikri, oyunda gördüğünüz yan aktiviteleri eklemekmiş. Ancak bunun beş gün içerisinde ve hatasız gerçekleşmesi gerekiyormuş. Çünkü, nihai sürüm disklere yazılmaya ve perakendecilere gönderilmeye hazırmış.

Randall ve ekip arkadaşları, az bir zamanları olduğu için bilgisayarlarını Ubisoft Montreal stüdyosundan sadece giriş izni olanların ulaşabildiği bir binaya taşımışlar. Beş günlük zorlu bir çalışma sürecinden sonra, oyunda gördüğünüz yan aktivitelerin bir tanesi hariç tamamı hatasız olarak oyuna eklemeyi başarmışlar.

Yan aktivitelerden birinde, her zaman yaşanmayan teknik hata sonucu tüm Templar suikastlarını tamamlamanıza engel oluyordu. Bunun nedeni bir Templar'ın yanlış bölge ile ilişkilendirilmesinden kaynaklanıyordu ve ona yanlış açıdan yaklaştığınızda boşluğa düşüyor ve ortadan kayboluyodu. Her ne kadar öldürmüş sayılsanız da, kredi verilmediği için 1000 GP elde etmek isteyen oyuncular bu hedeflerine o oynayışlarında ulaşamıyor ve oyuna baştan başlamaları gerekiyordu. Charles Randall, Twitter yorumu dizisinde bu sorun yüzünden kanser olan oyuncuların tümünden özür dilemeyi de ihmal etmemiş.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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