Assange'a ABD'ye iade davasında 18 yeni suçlama WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da devam edildi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da devam edildi.

Assange duruşmadan dakikalar önce kendisine 18 yeni suç yöneltildiğini öğrendi ve bu suçlar nedeniyle hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Haziran ayında mahkemeye sunulan bu suçlamalar arasında bilgisayarları hackleme ve milli savunmaya dair bilgileri ele geçirme ve yayımlama planları yapmak yer alıyor.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010 ve 2011'de, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Casusluk Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Assange 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

49 yaşındaki Avustralyalı Assange 16 aydır İngiltere'de yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.

Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald QC, yeni suçlamaların önceden bir uyarı ya da açıklama yapılmadan "son dakikada" yöneltildiğini ve bu nedenle savunma hazırlayacak vakitlerinin olmadığını söyledi.

Avukatların suçlamalara yanıt hazırlayabilmek için davanın ertelenmesi talepleri reddedildi.

Avukat ayrıca Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Assange ile 6 aydır yüz yüze görüşemediğini kaydetti.

Julian Assange mahkemede iade talebinin reddedilmesini istedi.

Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları da İngiltere'ye iade talebini reddetme çağrısı yapıyor.

Duruşma öncesi moda tasarımcısı Vivienne Westwood'un da aralarında bulunduğu onlarca Assange destekçisi mahkeme binası önünde toplandı.

Assange'ın babası John Shipton, burada ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğünü gösteren videonun ses kaydını dinletti.

Assange'ın partneri ve iki çocuğunun annesi Stella Moris de 80 bin kişinin imzaladığı ve Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan dilekçeyi Başbakanlık'a teslim etti.

Duruşmaların 4 hafta sürmesi ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Bu tanıklar arasında gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verecek akademisyenler de yer alacak.

Süreç nasıl ilerledi?

Assange, 2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan WikiLeaks'i kurmuştu.

WikiLeaks, 2010 ve 2011'de aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da yürüttüğü savaşlarda işlediği suçların da yer aldığı gizli belgeler yayımlamıştı.

Özellikle 2010'da ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntülerle dünya çapında bilinirlik kazanmıştı.

Assange, tecavüz iddiaları nedeniyle arandığı İsveç'e sınırdışı edilmekten kaçınmak için 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange suçlamaları reddederken, hakkındaki tecavüz soruşturması daha sonra kapatılmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.