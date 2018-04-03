Asrı Vefa Derneği ve Memur-Sen'den Altınsoy'a Ziyaret

Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı, Memur-Sen İl Temsilcisi Efe Zileli ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u ziyaret etti.

Çakıcı, ziyarette, Memur-Sen İl Temsilciliği ile yürüttükleri Vefa Kardeş Okul Projesi kapsamında Sivas Gazi Köy ilk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik giysi ve kırtasiye yardımı yaptıklarını dile getirerek, proje ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınsoy ise Zileli ve Çakıcı'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Çakıcı, ziyarette Altınsoy'a tablo hediye etti.