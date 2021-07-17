Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi

Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan bir şahıs, mastürbasyon yapmak için cinsel organına asma kilit taktı. Daha sonra anahtarı kaybeden şahıs, 1 hafta boyunca kilitle gezdikten sonra acılara dayanamayarak hastaneye gitti. Doktorlar, moraran ve enfeksiyon kapan organı kesmek zorunda kaldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir şahsın başına gelenler, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. 38 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şahıs, kendini tatmin etmek amacıyla cinsel organına asma kilit taktı. Bir süre sonra asma kilidin anahtarını kaybeden şahıs, cinsel organında kilitle gezmek zorunda kaldı.

ACISINA DAYANAMAYINCA HASTANEYE GİTTİ

1 hafta sonra acıları dayanılmaz hale gelen adam, hastaneye başvurmak zorunda kaldı. İlk muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınan adamın cinsel organının morardığı ve enfeksiyon kaptığı belirlendi. Kangren olan cinsel organı kurtarmanın yolunu bulamayan doktorlar, kilidi özel bir cihazla çıkardıktan sonra adamın hayatının tehlikeye girmesinin ardından cinsel organı da kesti.

"KIZ ARKADAŞI OLMADIĞI İÇİN BUNLARI YAPIYOR"

Cinsel organı kesilen adamın annesi, yaptığı açıklamada oğlunun pandemi süresinde evde kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Pandemi süresinde uzun süre evde kaldı. Kız arkadaşı olmadığı için böyle şeyler yapıyor. Kendini tatmin etmek için cinsel organını küçük küçük deliklere de sokuyordu" dedi.

ADAMIN İSMİ AÇIKLANMADI

Diğer yandan konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan hastane yetkilileri, olayın örnek olması açısından halka duyurulduğunu, hastanın isminin gizli tutulacağını bildirdi.

Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:14:35. #1.14#

title