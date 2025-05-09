Aslıhan Malbora'nın sevgilisi kimdir? Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy sevgili mi?

Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Aslıhan Malbora, bu kez özel hayatıyla gündemde. Hayranları ve magazin takipçileri, " Aslıhan Malbora'nın sevgilisi kimdir?" ve "Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy sevgili mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İkilinin birlikte görüntülenmesi sonrası, aşk iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Aslıhan Malbora'nın sevgilisi kim, iddialar doğru mu?İşte, Aslıhan Malbora'nın aşk hayatıyla ilgili son gelişmeler…

ASLIHAN MALBORA VE ÇAĞATAY ULUSOY SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncular Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy, son dönemde hem magazin basını hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilen çiftler arasında yer alıyor. İkili, 2023 yılında aynı projede, "Kübra" dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy sevgili mi

İlk başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra birlikte görüntülenmiş ve ilişkilerini kamuoyuna açıkça kabul etmişti. Aslıhan Malbora, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda" ifadelerini kullanarak, birlikteliklerini doğrulamıştı.

Aslıhan Malbora'nın sevgilisi kimdir

Çağatay Ulusoy da aynı şekilde basına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda, bir aksilik yok" diyerek mutlu bir ilişki yaşadıklarını belirtmişti. İkilinin son olarak Ulusoy'un setinde birlikte görüntülenmeleri, ilişkilerinin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.