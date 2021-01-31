Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz

31.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:46
Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz

Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açmış, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etmişti.

Can Koçkan ile geçtiğimiz aylarda ayrılan Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açmış, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etmişti. Aslı Bekiroğlu ve yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran, önceki gün Arnavutköy'deydi. Bir büfeden yiyecek alan sevgililer, ilk kez objektife yansıdı. Bekiroğlu, "Çok mutluyuz, her şey yolunda" dedi. 

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Mart Bursa Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aslı Bekiroğlu'ndan ilk poz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 09:46:29. #1.16#
title