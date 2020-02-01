Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu nereli, kaç yaşında?

01.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:29

1995 yılında İstanbul'da doğan Aslı Bekiroğlu, uzun süredir çektiği Vine videoları ile tanındı ancak ilk profesyonel oyunculuk deneyimini de Beni Böyle Sev projesiyle elde etti. Aslı Bekiroğlu sevgilisi kim? Aslı Bekiroğlu hayatı, biyografisi...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Oyuncu Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren çektiği Vine videoları ile sosyal medyada tanındı.

İlk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisiyle elde etti. Ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk'' ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerinde yer aldı. Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda oynayan Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakteri ile ekranlara gelmişti.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur. Genç oyuncu bir süredir Can koçkan ile birliktelik yaşıyor.