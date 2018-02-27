Aşkta Yüzü Bir Türlü Gülmeyen Özge Ulusoy'un İşine de Son Verildi

Hacı Sabancı tarafından terk edildikten sonra kendini işine adayan Özge Ulusoy şimdi de sunuculuğunu yaptığı magazin programından ayrılmak zorunda kaldı.

AŞKTAN YÜZÜ GÜLMEDİ

Evlilik yolunda ilerlediği Hacı Sabancı tarafından bir anda terk edilen Özge Ulusoy büyük üzüntü yaşamıştı. Hacı Sabancı, Özge'nin telefonunda ailesi hakkında hakaret içerikli mesajlarını yakaladığını açıklamış "O kadına kalitesiz sıfatı az kalır" şeklinde bir cümle sarf etmişti.

ANİDEN İŞİNE SON VERİLDİ

Sessizliğe gömülen Özge Ulusoy "Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek televizyonda bir magazin programı sunmaya başlamıştı. Fakat ünlü model ve sunucunun televizyon macerası kısa sürdü. Bu magazin programı sayesinde motive olan, tekrar hayata bağlanan Özge Ulusoy aniden işine son verilince şoke oldu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Önceki akşam Bebek'te arkadaşlarıyla gece kulübünde eğlenen ünlü manken çıkışta gazetecilerden köşe bucak kaçtı. "Geç oldu eve gitmem lazım. Daha sonra konuşuruz" diyen Ulusoy'un soğuk havaya rağmen giydiği mini etek dikkat çekti.

Öze Ulusoy

SÖYLEŞİYİ TERK ETTİ

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy hafta sonu Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'de düzenlenen söyleşiye katıldı. Ancak günlerce tanıtımı yapılan organizasyona beklenen ilgi gösterilmedi. Toplam 34 kişinin olduğu söyleşideki kalabalığın da Bursa'nın yerel gazetecileri ve mağaza sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine organizasyon yetkilileri söyleşi için seyirci toplamak zorunda kaldı. Büyük şok yaşayan ünlü manken de 10 dakika kaldığı etkinlik sonrası hızla AVM'den ayrıldı.