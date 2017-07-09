Askon'da Yeni Dönemin Yol Haritası Belirlendi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkan adayı Hasan Ali Cesur, "ABD'den Çin'e, Rusya'dan Katar'a, Almanya'dan Japonya'ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz. Uluslararası iş dünyası ağları içinde etkin bir rol oynayan bir iş adamları ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerleyeceğiz." dedi.



Dernek açıklamasına göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), 16. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı ve Sektörler Kurulu İstişare Toplantısı ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca ve şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkan adayı Cesur, yeni dönemde ASKON'un yeni yol haritasına ilişkin, "ASKON, 19 yıldır düzenlediği bütün faaliyetler ve ülkemizin en sıkıntılı durumlarında gösterdiği asil duruşuyla, inandığı değerler ve savunduğu fikirler ile Türkiye'de en etkin rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının başında gelmektedir. ASKON olarak, kuruluşumuzdan bugüne, ülkemiz için üreten ve ekonomiye katma değer sağlayan ama her fırsatta belli sermaye odakları tarafından oyunun dışında tutulmaya çalışılan ahlaklı ve dürüst iş adamlarının sesi olmaya çalışıyoruz."değerlendirmesinde bulundu.



En büyük hedeflerinden birinin "yerli ve milli" kavramının içini tam olarak doldurup, bu pozisyonuyla bölgesel ve küresel projeler, iş birlikleri ve markalar çıkarabilen iş adamları topluluğu olabilmek olduğunun altını çizen Cesur, yapacakları çalışmalar ve geliştirecekleri projelerle Türkiye'nin her platformda öne çıkması ve ekonomik potansiyelini hayata geçirebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



- "Uluslararası ekonomik i·ş birliklerimizi daha da arttıracağız"



Hasan Ali Cesur, kurumlarının mevcut kapasitesini ve performansını maksimum düzeye çıkartacaklarını belirterek, bu yolla, kamuoyunu ve karar alıcı mekanizmaları daha fazla etkileyebilecek dinamik bir sivil toplum kuruluşu olma hedefinden asla vazgeçmeyeceklerini, yaptıkları tüm çalışmaları akademik birikimlerle destekleyeceklerini ve uluslararası ekonomik iş birliklerini ve sivil toplum diyaloğunu daha da arttıracaklarını bildirdi.



Düşen işsizliğin önüne geçmek için istihdamın arttırılmasına yönelik prestijli projeleri de hayata geçireceklerini belirten Cesur, şunları kaydetti:



"Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, uluslararası platformlardaki üyeliklerimiz ve yurt dışındaki düşünce kuruluşları ile yapacağımız işbirlikleri sayesinde ABD'den Çin'e, Rusya'dan Katar'a, Almanya'dan Japonya'ya dünyadaki tüm gelişmeleri ASKON olarak daha da yakından takip edeceğiz. Ülkemiz adına buralarda daha etkin rol alacağız. Uluslararası iş dünyası ağları içinde etkin bir rol oynayan bir iş adamları ve sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerleyeceğiz. Bizler bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, ASKON bu çalışma tarzı ile tam anlamıyla kurumsallaşacaktır. ASKON yeni dönemde, misyonu doğrultusunda ülkemizin geleceği için nitelikli fikir ve proje üretmeye devam ederek, bu çalışmaları raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz eden savunma, havacılık, uzay, yazılım ve elektronik sanayinde ASKON olarak bizler de aktif yer alacağız."