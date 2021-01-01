Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
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Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

01.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:57
Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı

Sevgilisi Nesrin Cavadzade ile yeni bir fotoğraf daha paylaşan Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için yine sevgilisini kendi alnına etiketledi. Gözde çiftin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

SARMAŞ DOLAŞ POZLARINI PAYLAŞTILAR

Yaşadıkları sürpriz aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Gökhan Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Gökhan Alkan, "Alın yazım" anlamını vermek için yine sevgilisini kendi alnına etiketledi.

Öte yandan, gözde çiftin sarmaş dolaş pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
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