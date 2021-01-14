Aşkların şehri Sagalassos'ı 42 binden fazla kişi ziyaret etti
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Aşkların şehri Sagalassos'ı 42 binden fazla kişi ziyaret etti

14.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:19

Burdur'un "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçiyi ağırladı. Antik kent pandemiye rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Roma döneminden kalma 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, 2020 yılında 42 bin 285 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen antik kent, yıl içerisinde en fazla ziyaretçiyi 11 bin 86 kişiyle Ağustos ayında ağırladı.

BİNLERCE YILDIR SUYU AKAN ÇEŞME GÖRENLERİ ETKİLİYOR

Leuven Katolik Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan antik kent, ziyaretçilerini eşsiz bir tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi yapıları ile göz doldurup, misafirlerini cezbeden Sagalassos Antik Kenti'nde, halen suyu akan binlerce yıldır akan Antoninler Çeşmesi, agorası, Roma hamamı, tiyatrosu ve kütüphanesi en çok ilgi gören yapılar arasında yer alıyor.

PANDEMİYE RAĞMEN ZİYARETLER SÜRÜYOR

Burdur'un bir diğer antik kenti Kbyria ise 2020 yılında 21 bin 401 ziyaretçiyi ağırladı. Kente gelen 21 bin 401 ziyaretçinin yarıya yakınını yabancılar oluşturdu.

Bir önceki yıla göre yarı yarıya düşen ziyaretçi sayısına rağmen Ağustos, Eylül ve Ekim ayında yılın diğer aylarına nazaran daha çok ziyaretçi ağırlayan Kbyria Antik Kenti, salgına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Aşkların şehri Sagalassos'ı 42 binden fazla kişi ziyaret etti
Aşkların şehri Sagalassos'ı 42 binden fazla kişi ziyaret etti
Aşkların şehri Sagalassos'ı 42 binden fazla kişi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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