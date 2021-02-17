Aşkları sette başlamıştı: Sevgililer Günü'nde yeni aşkının evine taşındı

YEDİ YILLIK NİŞANLISINDAN AYRILDIYedi yıldır nişanlı olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis ile yollarını ayıran Olivia Wilde, yönetmenliğini ve önemli rollerinden birini üstlendiği Don't Worry Darling' birlikte çalıştığı Harry Styles ile aşk yaşamaya başlamıştı.

YEDİ YILLIK NİŞANLISINDAN AYRILDI

Yedi yıldır nişanlı olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis ile yollarını ayıran Olivia Wilde, yönetmenliğini ve önemli rollerinden birini üstlendiği Don't Worry Darling' birlikte çalıştığı Harry Styles ile aşk yaşamaya başlamıştı. Artık iki sevgili aynı evde yaşıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE TAŞINDI

Olivia Wilde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski nişanlısı Jason Sudeikis ve ondan dünyaya gelen iki çocuğuyla yaşadığı Los Angeles'taki evinde kalan eşyalarını taşırken görüntülendi.

OCAK AYINDA EŞYALARINI ALMAYA BAŞLAMIŞTI

36 yaşındaki Wilde, daha önce geçtiğimiz ay bu eve gidip birkaç parça eşyasını alarak Harry Styles'ın evine götürmüştü.

SON EŞYALARINI DA TOPARLADI

Olivia Wilde, geçtiğimiz pazar günü de bir zamanlar nişanlısı Sudeikis ile birlikte yaşadıkları eve gidip kalan son eşyalarını da toparladı. Büyük bavullara koyduğu eşyalarını otomobilinin bagajına yerleştirmesi hava kararınca da devam etti.

BAVULLAR BAGAJA ZOR SIĞDI

Wilde bir ara bavulları otomobilin bagajına yerleştirmekte zorlandı. Bazılarını bagajdan çıkarıp otomobilin arka koltuğuna koyan Wilde'ın yüzündeki ciddi ifade de dikkatlerden kaçmadı.

AŞKLARI SETTE BAŞLADI

Olivia Wilde ile Harry Styles'ın aşkı birlikte çalıştıkları Don't Worry Darling filminin setinde başladı. Wilde ile aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği filmde rol alan Styles, romantik ilişkilerini ilk kez bir arkadaşlarının düğününde gözler önüne serdi. Olivia Wilde ve Harry Styles, menajer Jeff Azos ile Glenne Christiaansen'in Montecito, California'daki düğün törenine el ele katıldı. Çift bu şekilde aylarca haklarında ortaya atılan aşk söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.

YEDİ YILLIK NİŞANLISINDAN AYRILDI

Olivia Wilde, bir süre önce yedi yıllık nişanlısı Jason Sudeikis ile yollarını ayırdığını duyurdu. People internet sitesinde yer alan habere göre 36 yaşındaki Wilde ile 45 yaşındaki Sudeikis'in aslında 2020 yılının başında ayrıldıldıkları ortaya çıktı. Ünlü çiftin 6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor. Wilde ve Sudeikis'in önceliğinin çocukları olacağı da belirtildi.

AYRILIP DOST KALDILAR

Çift, 2011 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar. Olivia Wilde ve Jason Sudeikis'in bu kararı hayranlarını şaşırttı. Wilde ve Sudeikis, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu. Çift ayrıldıktan sonra da dost kaldı.

GÖNÜL DEFTERİ KABARIK

One Direction adlı müzik grubuyla ün kazanan Harry Styles, hareketli özel hayatıyla da gündemdeydi. Genç kuşağın gözdelerinden olan Harry Styles'ın gönül defterine adını yazdıranlar arasında Taylor Swift, Sara Sampaio, Tess Ward, Camille Rowe gibi ünlüler yer alıyor.

ARALARINDA 10 YAŞ FARK VAR

Olivia Wilde ve Harry Styles'ın romantik ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra en çok konuşulan ayrıntılardan biri çift arasındaki 10 yaş farktı. Wilde, sevgilisi Styles'tan 10 yaş daha büyük. Bu arada Harry Styles'ın 2012 yılında verdiği bir röportajda söyledikleri bu ayrıntıyla bağlantılı olarak tekrar gündeme geldi.

'ANNEMDEN DAHA BÜYÜK OLMASI GEREKİR'

O dönemde şöhretinin ilk döneminde olan Harry Styles, hayatına giren kadınla aralarındaki yaş farkının kendisi için çok önemli olmadığını ifade etmişti. Styles, kendisine yöneltilen "Flört etmek için 'çok yaşlı' kadın kimdir sizin için?" sorusuna "Annemden daha büyük olan her kadın" diye yanıt vermişti.

ANNESİ 1967 DOĞUMLU

Harry Styles'ın annesi Anne Twist, 1967 doğumlu. Twist, 2013 yılında ikinci evliliğini Robin Twist ile yaptığı sırada, oğlu Harry Styles da onun yanındaydı. Fakat çit, 2017 yılında yollarını ayırdı. Anne Twist'in Harry'nin dışında Gemma adında bir de kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet