Aşkları belgelendi! Sevgilisinin aracında görüntülendi

ADANA (Snob Magazin) - "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya (29), önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

"ADANA'YA ÇOK ALIŞTIM"

Sarıkaya, projenin bir günlük arasını İstanbul'da dostları ile buluşarak değerlendirdi. Çekimlerin güzel gittiğini ifade eden oyuncu, "Her şey çok güzel gidiyor. Adana'yı çok sevdim, çok alıştım. Burak Deniz ile iyi anlaşıyoruz." dedi.

HIZLA MEKANDAN UZAKLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Umut Evirgen'in aşk itirafının hatırlatılması üzerine Serenay Sarıkaya, muhabirlere sadece, "Teşekkür ederim." demekle yetindi. Özel hayatıyla ilgili soruları cevapsız bırakan Sarıkaya, aracına binerek, hızlıca mekandan ayrıldı.

AŞKLARI BELGELENMİŞ OLDU

Ünlü oyuncu, Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı ise adının aşk iddialarına karıştığı Umut Evirgen'in aracında objektiflere yansıdı.

Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan "aşk" haberler iyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan ünlü oyuncu ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

"FAZLA DUYGUSALIM"

Daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden Sarıkaya, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.