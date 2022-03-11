Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli HD izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. son bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm izle!
- Güncelleme:
TRT 1'nin beğenilen dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bugün 5. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli son bölümü izlemek isteyen seyirciler, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli son bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm full HD izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli HD izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli son bölüm izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm full HD izle! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 5. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır. Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar. Bunun üzerine tahkikat başlatan kadılık her yeri didik didik aramaktadır. Abdal Murat, Molla Numan'i katara bindirip Somuncu Baba'nın fırınına getirir. Somuncu Baba'nın fırınında Ayşe, Numan'ı görür. Somuncu Baba, Ayşe hatun ve Molla Numan'ı Ankara'dan kaçırır. Sonrasında Mevlüt Bey konağına gelen Numan, konak da saklanmaya başlar. Tüm bu olaylar olurken Numan'da aklanma planları kurar. Diğer tarafta Şeyh Murat ve ekibi ise Numan'ın izini sürer..
AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ SON BÖLÜM HD İZLE!
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid
Cenk Behram Su : Durmuş Efendi