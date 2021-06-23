Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı izle! Kanal D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm fragmanı izle!
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Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı izle! Kanal D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm fragmanı izle!

Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı izle! Kanal D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm fragmanı izle!
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Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 4. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 4. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Peki, Aşkın Tarifi 4. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 4. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Aşkın Tarifi son bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın, Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat'ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat'a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat'ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz'ın arası, Naz'ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz'ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur.

Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır.

Aynı zamanda, Hazım'ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz'ın ve Taylan'ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz'ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı izle! Kanal D Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm fragmanı izle! - Haberler
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