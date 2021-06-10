Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu?
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Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu?

Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu?
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Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle!

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? Aşkın Tarifi ilk bölümde neler oldu? Aşkın Tarifi 2. Bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır. İstanbul'un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır. Fırat'ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur. Kızdı mı, gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, adeta delirir. Nişanlısının neden kendisine bunu yaptığını sorgularken, karşısına bir isim çıkar; Taylan Günebakan namı-diğer Doktor Aşk. Ekranların tanınan yüzü, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat'ın artık ezeli düşmanı olur.

Fırat, bu adama aşk konusunda bir ders vermeden rahat etmeyecektir. Bunun için aklına gelen ilk ve en kestirme yol, Dr. Aşk'ın mutluluğunu bozmak olur. Bir kadının duygularıyla oynamayı kendisine yakıştıramasa da Dr. Aşk ona fazla bir şans bırakmamıştır. Fırat, planı için Dr. Aşk'ın sevgilisi Naz'a bir an önce ulaşmak ister. İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer'in, yeni açtığı Fransız Restoran'ı Fırat için en doğru adres olur. Geçmişte Fransız mutfağında çalışmış olan, yetenekli şef Fırat, hem özlediği bir dünyayla hem de güzeller güzeli Naz'la bu restoranda bir araya gelmiş olacaktır. Ama Naz'a ulaşmak düşündüğü kadar kolay değildir.

Kendine göre prensipleri, aşılmaz kuralları ve bir dizi ön yargısı olan Naz Soyluer, tam bir demir leydidir. Fırat, Naz'ın duvarlarını aşıp ona ulaşabilecek midir? Fırat gibi bir tehlike sevgilisi Naz'a yaklaşırken Dr. Aşk, neler yapacak? Çok akıllı bir kadın olan Naz, Fırat'ın gerçekte kim olduğunu anlayacak mıdır? Fırat'ın oyunu daha en başında açığa mı çıkacaktır?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE!

AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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