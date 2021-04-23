'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere klip çekilecek
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'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere klip çekilecek

'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere klip çekilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bestekar Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan 'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere Bahçe ilçesinde klip çekilecek.

Bestekar Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan 'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere Bahçe ilçesinde klip çekilecek.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği ve Bahçe Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Bestekar Sanatçı Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan 'Aşkın Şairi Yunus Emre' isimli esere 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılına özel Bahçe ilçesinde klip çekilecek. Türkistan Edebiyat Sanat Derneği Başkanı Ferhat Er, klibin gönüllere taht kurmuş Yunus Emre'yi yad etmek için hazırlandığını kaydetti.

'Aşkın Şairi Yunus Emre' eserini kaleme alan Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, "Yunus Emre şairlerin piridir. Bu eseri Yunus Emre'nin manevi iklimini soluyarak yazmak nasip oldu. Çocuk yaştan bu yana hayalim gerçek oluyor. Yunus Emre Aşkın Şairi eserini gençlerimize hediye ediyorum" dedi.

Klibin Bahçe ilçesinde çekilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Baz, emeği geçen herkese teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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