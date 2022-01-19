Aşkım Kapışmak "Motivasyon Ve Sağlıklı İlişkileri" İnegöl'de anlattı

İnegöl Belediyesi, MÜSİAD İnegöl Şubesi Kadın Komisyonu iş birliği ile Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Motivasyon ve Sağlıklı İlişkiler" konulu seminer düzenledi.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Kültür ve sanat programlarıyla soğuk kış gecelerini ısıtan İnegöl Belediyesi, Ocak ayı etkinlikleri kapsamında MÜSİAD İnegöl Şubesi Kadın Komisyonu iş birliği Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Motivasyon ve Sağlıklı İlişkiler" konulu seminer düzenledi. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği programda, Aşkım Kapışmak anlatımlarıyla keyifli anlar yaşattı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Ardından Yazar ve Davranış Dili Uzmanı Aşkım Kapışmak sahneye çıktı. "Motivasyon ve Sağlıklı İlişkiler" seminerde anlatımlarıyla salondakilere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ve MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu sahneye davet edildi. Gecenin anısına Aşkım Kapışmak'a hediye takdimi gerçekleştirildi.

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