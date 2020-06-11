Askıda ekmek uygulamasını tüm fırınlara yaygınlaştıracak proje başladı Askıda ekmek uygulamasının Türkiye'deki tüm fırınlara yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Ekmek Teknesi" projesi Sakarya'da başlatıldı.

Askıda ekmek uygulamasının Türkiye'deki tüm fırınlara yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Ekmek Teknesi" projesi Sakarya'da başlatıldı.

Sakarya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen "Ekmek Teknesi" projesinin ilki, Adapazarı ilçesindeki bir fırında başlatıldı.

Fırın önünde düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, toplumu güçlü kılan ayakta kalmasını sağlayan geleceğe güvenle bakmasını sağlayan hususlardan birisinin yardımlaşma, dayanışma ve hamiyet duygularının olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllardır askıda ekmek uygulamasının devam ettiğini anımsatan Nayir, uygulamaya teknolojinin katılarak kentte yürütülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu tür duyguların yaşaması ve sürekli hale gelmesi için en önemli hususun güven ve itimat olduğuna işaret eden Nayir, "Vatandaşlarımız sisteme güveniyorsa, yapılacak olan işin yerini bulacağını biliyorsa hayrının yerine ulaşacağını biliyorsa bu konuda çok cömert davranıyorlar ama bu sisteme bir güvensizlik ortaya çıkmışsa ki, yaşadı bu topraklar bu halkın hamiyet duygularının çok istismar edildiği örnekleri yaşadı." şeklinde konuştu.

"Askıda ekmek uygulaması olmayan işletme kalmamış oluyor"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da gazetecilere yaptığı açıklamada, askıda ekmek uygulamasının uzun zamandır uygulanan bir proje olduğunu belirtti.

Uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin hiçbir ücret ödemeden aynı kalitede ekmeği aldığını anlatan Balcı, uygulamanın o bölgedeki dar gelirli vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Sakarya Müftülüğü'nün konuyla ilgili çalışma başlatarak uygulamanın Türkiye'ye yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Balcı, "Federasyon olarak bundan memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Bizden talepleri, bir ilde uygulanmayan bir işletme varsa o ildeki işletmelerde başlatalım. Bütün işletmelerde bu önemli proje uygulanıyor olsun. Sakarya'da bunu bugün başlatmış olduk. Bugünden itibaren Sakarya'da uygulanan bu proje daha sağlıklı uygulanmış olacak. Yani askıda ekmek uygulaması olmayan işletme kalmamış oluyor. Bunun Türkiye'de genel olarak yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla projeyi devam ettirmek istiyor. İnşallah mevcut projenin geliştirilmesi tüm Türkiye'ye şamil olur. Bir vilayette 10 işletmede dahi yoksa, orada da projeyi uygulatmış oluruz diye düşünüyorum. İyi bir çalışma olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da Sakarya'nın projeye öncülük ettiğini dile getirerek, tüm Türkiye'nin kenti örnek alacağını söyledi.

TDV olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar gayrete devam edeceklerine değinen Açık, bu uygulamanın onlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de projenin önemli olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin her bireyin görevi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sakarya İl Müftü Yardımcısı Faruk Güneş'in yaptığı duanın ardından protokol üyelerince fırındaki yaklaşık 300 ekmek satın alınarak askıya konuldu.

Kaynak: AA