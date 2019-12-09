ASKİ'nin 350 milyon lira borçlanma teklifi reddedildi

09.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:32

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin teklif, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.

ABB Meclisi aralık ayı toplantısının 1. oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yavaş, ASKİ'nin 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin teklifin 24 Kasım'daki toplantıda oy çokluğuyla reddedildiğini ancak acil ihtiyaç olarak görülen hizmet ve yatırımlar için borçlanmanın gerekli olduğunu belirtti.

Yavaş, içme suyu ve arıtma tesisleri gibi yatırımların yaşamsal önemde olduğunu ifade ederek, "Böyle önemli bir konuda zorunlu olarak gündeme gelen borçlanma talebinin reddedilmesi bir hak olarak kabul edilemez." dedi.

"Artist" ifadesi tartışmaya neden oldu

Söz alan AK Partili Meclis Üyesi Bekir Yıldız, 1994 yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığını kazanan Refah Partisinin, belediye meclisinde azınlıkta olduğunu anımsatarak, "Benzer bir durumdayız. Hatta o zaman Melih Gökçek ile ilgili tartışmalar oldu. Seçim bittikten sonra da 'siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız' denilerek 6-7 ay Ulus'taki Taş Bina'da savaş yaptık biz." dedi.

Yavaş, bunun üzerine "İyi mi oldu Başkan, kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?" ifadesini kullandı. Yavaş'ın bu ifadeleri bazı belediye meclis üyelerince alkışlandı.

Alkışlar üzerine Yıldız, "Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil. Siz artistlik yaptınız." ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Yavaş, Yıldız'dan sözlerini geri almasını istedi. Yıldız'ın geri alacak bir ifade kullanmadığını söylemesi üzerine Yavaş oturuma ara verdi.

Bu sırada CHP ile AK Partili bazı üyeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma, diğer üyelerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Aranın ardından devam edilen oturumda, ASKİ'nin 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin teklif oylandı. Teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

"Şartları karşılayan herkese yardım etmeye devam ediyoruz"

Mansur Yavaş, daha sonra AK Partili üyelerce verilen soru önergelerini yanıtladı. Sosyal yardımlarda parti ayrımı yapıldığı yönündeki bir soru önergesi üzerine Yavaş, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, gerekli şartları karşılayan herkese yardım etmeye devam ettiklerini söyledi.

Bazı vatandaşların ekonomik koşullarının değişmesi, bazılarının da doğal gazlı evde ikamet etmesi nedeniyle kömür yardımlarının kesildiğini belirten Yavaş, ayrıca yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin bazı internet sitelerinden satışının söz konusu olması nedeniyle yardımlar konusunda hassas davrandıklarını bildirdi.

"Türkiye'ye örnek olacaksak biz olacağız"

Tartışmalar üzerine söz alan AK Partili üye Ali İhsan Ölmez, Ankaralıların seçimlerde önemli bir tablo çizdiğini, seçmenin başkanlığı bir ittifaka, meclis çoğunluğunu da başka diğer ittifaka verdiğine anımsattı.

Ankaralıların seçim sonucuyla "Meclisin her bir üyesinin görüşünü alın ve ortak yönetin" dediğini ifade eden Ölmez, Yavaş'a hitaben şöyle konuştu:

"Bu meclis için Gölbaşı Belediye Başkanı Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan bir şanstır. Sayın Başkan, elimizi sıkmayıp, karşınızda düşman bir güruh varmış gibi davranırsanız sonuç alamazsınız. Bizi ciddiye alın. Biz kardeşiz, bu kenti birlikte yönetmek zorundayız. Burası herhangi bir kent değil, burası Başkent. Türkiye'ye örnek olacaksak biz olacağız."

Kaynak: AA