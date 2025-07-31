ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 31.07.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 23:00:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ YAKUPABDAL MAHALLESİ, T-48 SU DEPOSUNDA ,ENERJİSA KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI , PLANSIZ SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ,MAMAK BÖLGESİNDE:ZİRVEKENT TOKİ BLOKLARI

AYAŞ

Arıza Tarihi: 31.07.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 23:00:00

Detay: Ayaş Çanıllı Mahallesi Ankara caddesi içerisinde doğalgaz müteahit firma çalışanları tarafından 160'lık PE100 dağıtım şebeke hattına zarar verdiğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol , Çiğdemci Mahalleleri.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 31.07.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 20:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 31.07.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 21:00:00

Detay: YENİCE MAHALLESİNDE OLUŞAN 110 LUK PE 100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ GENELİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 31.07.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 17:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Kadıoğlu sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 31.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 19:00:00

Detay: PALANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Fevzi Çkamak Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 31.07.2025 11:20:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 17:20:00

Detay: : MAMAK İLÇESİ TÜRKÖZÜ MAHALLESİ 428 CADDE İÇİNDE Ø 100 LÜK DUKTİL BORU İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TÜRKÖZÜ MAHALLESİ, KAZIM ORBAY MAHALLESİ, AKDERE MAHALLESİ, MUTLU MAHALLESİ ALT KOTLARI PEYAMİSEFA MAHALLESİ, GENERALZEKİDOĞAN MAHALLESİ

KAZAN

Arıza Tarihi: 31.07.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2025 18:00:00

Detay: Kahramankazan Dağyaka Mahallesi'nde yaşanan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Dağyaka Mahallesi ve çevresi Saray Mahallesi ve çevresi