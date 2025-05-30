ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 30.05.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 30.05.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Şehit Teğmen Nuri Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi bir bölümü

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 30.05.2025 11:05:00

Tamir Tarihi: 30.05.2025 16:00:00

Detay: BARBAROS MAHALLSEİ SULTAN AHMET CADDESİNDE 110 LUK PE 100 BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BARBAROS MAHALLESİ SULTAN AHMET CADDESİ VE CİVARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.05.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.05.2025 14:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ DUTLUK MAH 1031 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø125 LİK DÜKDÜL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DUTLUK MAHALLESİ,FAHRİ KORUTÜRK MAH ÜST KOTLARI,ŞİRİNTEPE MAH,BOĞAZİÇİ MAH ALT KOTLAR

AKYURT

Arıza Tarihi: 30.05.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 30.05.2025 18:30:00

Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAHALLESİ ERGENEKON SOKAKTA MÜTEAHHİTİN BAĞLANTI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERDİĞİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YEŞİLTEPE MAHALLESİ

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