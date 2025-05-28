ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 28.05.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 28.05.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Çamlık Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Çamlık Sokak Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 28.05.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 28.05.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi Yukarı sanayi demirciler 2 Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi Yukarı sanayi demirciler 2 Sokak Ve Civarı