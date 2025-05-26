ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 25.05.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 25.05.2025 23:55:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesinde Enerjisa Kaynaklı Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır

Etkilenen Yerler: Gökler Mahallesi Geneli.

BALA

Arıza Tarihi: 26.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 15:00:00

Detay: BALA ŞENTEPE ATATÜRK CD ÜZERİNDE ANA İLETİM SU HATTI BAĞLANTISINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA ŞENTEPE MAH KISMİ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

HAYMANA

Arıza Tarihi: 26.05.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 22:00:00

Detay: Haymana İlçesi Cezaevi terfi istasyonu ile Atatürk terfi istasyonu arasında ana iletim hattında meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çaldağ ,Yenimahalle,Seyran ve Kayabaşı Mahalleleri

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.05.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 04:00:00

Detay: Hilal Mahallesi P-6 pompa istasyonunda Tesisler Dairesi Başkanlığı uhdesinde vana değişimi yapılacaktır. Bundan kaynaklı planlu su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Oran Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Hilal Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve civarı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 26.05.2025 14:35:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 18:00:00

Detay: ETLİK MAHALLESİ ÇERÇİ SOKAK İÇİ 125 LİK DÜTDİL BORUDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: ETLİK İLE AŞAĞI EĞLENCE MAHALLELERİ VE ÇEVRESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 26.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 23:55:00

Detay: Gölbaşı ilçesinin su ihtiyacını karşılayan PSW-3 Pompa İstasyonunda meydana gelen pompa arızası nedeniyle ve üst kotlarda bulunan mahallelerimizde oluşan basınç düşüklüğünü gidermek amacıyla ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışması yapılacaktır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahiboz, Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Kara Gedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcasar, Koparan, Oğul Bey, Örencik, Taşpınar, Tulumtaş, Yağlı Pınar, Yavrucuk, Yaylabağ Mahalleleri.

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

SİNCAN

Arıza Tarihi: 27.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2025 16:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi küme evleri içerisindeki 5000 lik su deposunda yapılacak olan bağlantı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bey obası mahallesi, Yenihisar mahallesi, malıköy mahallesi ıhlamurkent sitesi tamamı.

AKYURT

Arıza Tarihi: 26.05.2025 17:20:00

Tamir Tarihi: 26.05.2025 20:00:00

Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KARAÇAM SOK İÇERİSİNDE MUTAHİTİN KANAL KAZI ESNASINDA İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT YULDIRIM MAHALLESİ