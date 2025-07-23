ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.07.2025 07:10:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 13:30:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ BÜYÜKESAT MAHALLESİ MAHATMAGANDHİ CADDESİ İÇİ, 150 LİK İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: MAHATMAGANDHİ CADDESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 22.07.2025 01:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 13:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3602 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø110P MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3602 CADDE , 3603 CADDE VE 3847 CADDE

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Arıza Tarihi: 22.07.2025 00:10:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 14:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3572 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3572 CADDE VE CİVARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 23.07.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Zafer Mahallesi Dede Efendi caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Zafer Mah. bir bölümü,

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 23.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gülyaz caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi bir kısmı - Fatih mahallesi bir kısmı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 23.07.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 19:00:00

Detay: Etlik Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile kesinti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Etlik Mahallesi bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 23.07.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 18:00:00

Detay: Gülveren Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gülveren mah bir bölümü, Esentepe mah bir bölümü

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.07.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 591. CADDE Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISIMI

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Arıza Tarihi: 23.07.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ YURTBEY MAHALLESİ KÖY İÇİNDE Ø 160 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YURBEY MAHALLESİ TAMAMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 23.07.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 23.07.2025 17:00:00

Detay: ÖVEÇLER MAHALLESİ ÖVEÇLER VADİSİ İÇİ 100 LÜK VANA ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ÖVEÇLER MAHALLESİ ALT KOTLARI