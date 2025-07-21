ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 21.07.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 21:00:00

Detay: Kızılcahamam Terfi İstasyonu K-7 Pompa Arıza Nedeniyle Üst Kotlarda Basınç Düşüklüğü Oluşacağından Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akçay Mahallesi Üst Kotları, Karşıyaka, Yenice ve İsmetpaşa Mahallelerinin Alt (Civarları) Kotları

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 21.07.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ 1082. SOKAK Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİ BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.07.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mah. bir bölümü, Esentepe mah bir bölümü, Gülveren mah bir bölümü

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Arıza Tarihi: 21.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİMTİSİ Şehitlik Mahallesi Oğuzalp Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah. Bir Bölümü

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Arıza Tarihi: 21.07.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi : Mehmet Akif Mahallesi Gündüzalp Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif mahallesi Tamamı, Çamlıca mah bir bölümü, Karapınar mah bir bölümü

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 19:30:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI VE YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 21.07.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 21.07.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı