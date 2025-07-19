ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 19.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 18:00:00

Detay: ETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Gulyaz caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi bir kısmı -Fatih mah bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 19.07.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 23:00:00

Detay: MUTLUKENT MAHALLESİ 2432 CADDE İLE 1922 KÖŞE DE Ø 150'LİK DUKTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: Mutlukent Mahallesi tamamı , Ümit mahallesi tamamı ,Çayyolu mahallesi tamamı ,Yaşamkent mahallesi tamamı, Alacaatlı mahallesi tamamı, Ahmet Taner kışlalı mahallesi tamamı, Koru mahallesi bir kısmı, , Beytepe mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.07.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 20:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Yağız Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Yağız Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 19.07.2025 18:15:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 22:15:00

Detay: AKYURT İLÇESİ YILDIRIM MAHALLESİ İÇERİSİNDE KORU BULUNAN 75LİK PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAH

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 00:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK BAĞLAR MEVKİİ İÇERİSİNDE BULUNAN PEØ110 LUK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKACIK OYUKLU MEVKİİ , BAĞLAR MEVKİİ VE YAKACIK TOKİ ÜST KOTLARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 19.07.2025 12:20:00

Tamir Tarihi: 19.07.2025 15:20:00

Detay: MAMAK: PİLANSIZ SU KESİNTİSİ: MUTLU MAHALLESİ ŞEHİT TURAN AÇIKGÖZ CADDESİ İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN Q100'LÜK ÇELİK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: MUTLU MAHALLESİ ÜST KOTLARI ve GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ