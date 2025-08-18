ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.08.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİ SERPMELER MEVKİNDE Ø 200 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ.

KAZAN

Arıza Tarihi: 18.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 17:00:00

Detay: Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından dolayı plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Saraykent Sanayi Sitesi HAB Bölgesi Atom Caddesi

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 18.08.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 17:30:00

Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAH.NECİP FAZIF KISA KÜREK CAD. ÜZERİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE 200'LÜK HATTA BAĞLI VANALAR KAPATILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHHALEESİ VE ÇEVRESİ.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 19:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 1150.SOKAK Ø 150 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCAŞAR MAHALLESİNİN BİR KISIMI.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 18.08.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 19:00:00

Detay: YAKUPABDAL MAHALLESİ KÜMEEVLERİ, 110 LUK İÇME SUYU HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR, SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ ALT KOTLARI

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.08.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 20:00:00

Detay: Zafer Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.08.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. bir bölümü, Gazi Mah. bir bölümü.