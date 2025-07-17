ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.07.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 16:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : İstiklal Mahallesi Yalım Erez Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mah, Bir Bölümü

MAMAK

Arıza Tarihi: 17.07.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Şehit Cengiz Topel mahallesi Ziya oralay caddesi içinde ani olarak oluşan Q200 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 17.07.2025 tarihinde Perşembe günü 15.10 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Şehit cengiz Topel Türközü mahallelerin nin üst kotları etkilenmektedir.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.07.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 20:00:00

Detay: Mamak aski bölge müdürlüğü uhtesinde Ziya Oralay caddesi içi,200 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: İncesu mahallesi, Zafertepe mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, ileri mahallesi,çamlıtepe,mimar sinan mah

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.07.2025 16:10:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Dağsalı Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Rüstem Paşa Dağsalı Sokak Ve Kaş mahkeme Sokak Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 17.07.2025 01:10:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 21:00:00

Detay: Osmaniye Mahallesi Küme Evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Osmaniye Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.07.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Oğuzalp Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah, Bir Bölümü

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 17.07.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2025 19:00:00

Detay: Baraj Mahallesi Alparslan Sokak ile Altın Ordu Sokak köşesinde İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin Bir Kısmı