ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 16.05.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 16.05.2025 13:30:00

Detay: Şereflikoçhisar Sarıkaya Mahallesinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattı arızası nedeniyle 11:00-13:30 saatleri arası 2,5 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 17.05.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Cengiz Dağcı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah bir bölümü.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.05.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Ve Civarı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.05.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2025 18:00:00

Detay: Dodurga Mahallesi Odabaşı Caddesi Erol Günaydın Parkı içi 110 Pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi Odabaşı Caddesi Ankara Kent Sitesi Tamamı, Türkkonut taksi durağı ve civarı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 17.05.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 17.05.2025 17:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,Başpınar mahallesi 1178.Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesinin Bir Kısmı