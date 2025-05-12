ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 12 MAYIS
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 12.05.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2025 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İLKYERLEŞİM MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ TEZ BÜRO İŞ SİT
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 12.05.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2025 12:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesi Ve Civarı
AKYURT
Arıza Tarihi: 12.05.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2025 17:00:00
Detay: CÜCÜK MAHALLESİNDE BULUNAN DEPOMUZDAKİ VANA ARIZASINDAN KAYNAKLI SAAT 17:00 YE KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: CÜCÜK MAHALLESİ TAMAMI
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 12.05.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 12.05.2025 18:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2700 SOKAKTA Ø 100 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 13.05.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 14.05.2025 02:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI İLE İLKOKUL SOKAK KÖŞESİNDE Ø 500 DUCTİL İÇME SUYU İLETİM HATTINDAKİ ARIZA NEDENİ İLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ, BAHÇELİEVLER, EYMİR, GAZİ OSMAN PAŞA, KARAGEDİK, KARAOĞLAN, KARŞIYAKA, KIRIKLI, OĞULBEY, ÖRENCİK,TEPEYURT,YAĞLI PINAR, YAYLABAĞ MAHALLELERİ.