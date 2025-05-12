ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 12.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.05.2025 15:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İLKYERLEŞİM MAHALLESİ BAŞKENT BULVARI İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM MAHALLESİ TEZ BÜRO İŞ SİT

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.05.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.05.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesinde oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık mahallesi M.Cengiz ÖZALP Caddesi Ve Civarı

AKYURT

Arıza Tarihi: 12.05.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 12.05.2025 17:00:00

Detay: CÜCÜK MAHALLESİNDE BULUNAN DEPOMUZDAKİ VANA ARIZASINDAN KAYNAKLI SAAT 17:00 YE KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: CÜCÜK MAHALLESİ TAMAMI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 12.05.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 12.05.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 2700 SOKAKTA Ø 100 PVC İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TEK YAPI KOOPERATİFİ.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.05.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.05.2025 02:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI İLE İLKOKUL SOKAK KÖŞESİNDE Ø 500 DUCTİL İÇME SUYU İLETİM HATTINDAKİ ARIZA NEDENİ İLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ, BAHÇELİEVLER, EYMİR, GAZİ OSMAN PAŞA, KARAGEDİK, KARAOĞLAN, KARŞIYAKA, KIRIKLI, OĞULBEY, ÖRENCİK,TEPEYURT,YAĞLI PINAR, YAYLABAĞ MAHALLELERİ.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.