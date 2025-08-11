ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 15:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Gürpınar Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Gürpınar Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 11.08.2025 13:15:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 20:00:00

Detay: Hasanoğlan Fatih mahallesi Fatih caddesindeki 315 ilk dağıtım şebeke hattındaki arızadan dolayı saat 13:15 ile 20:00arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Havuzbaşı -şehitlik- istasyon mahallesinin tamamı .Fatih mahallesi ile Muzaffer ekşi mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 19:00:00

Detay: Gülveren Mahallesi Koşay Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.08.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 20:00:00

Detay: Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan Mahallesi Yeni Cimşit Mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 11.08.2025 15:35:00

Tamir Tarihi: 11.08.2025 19:00:00

Detay: Ayvalı mahallesi seher sokak içerisinde yasmak inşaat firması tarafından Q150'lik şebeke hattına verilen hasardan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Ayvalı Mahallesi ve civarı