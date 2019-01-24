Aski, Acarlar ve Sarıkemer'de Yatırımlarını Sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra üstyapı da önemli yatırımlara imza atıyor.

İncirliova Acarlar ve Söke Sarıkemer mahallelerinde başlatılan altyapı hamlesinin ardından parke taşı yapım çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesine bağlı Acarlar mahallesinde tamamladığı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının ardından yapılması planlanan 150 bin metrekare parke taşının 100 bin metrekaresini tamamladı. Söke Sarıkemer'de ise altyapı çalışmaları hızla devam ederken parke taşı yapımlarında hedeflenen 50 bin metrekarenin 15 bin metrekaresinin yapımı gerçekleştirildi.

Alt ve üstyapı çalışmalarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İl genelinde halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Daha yaşanabilir ve modern bir kent için alt ve üst yapı yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Çalışmaları takip eden vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar taleplerinin vakit kaybetmeden karşılık bulması ve sunulan hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA