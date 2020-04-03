- Askerlerini kurtarmak için mektup yazan komutan görevden alındı - Askerlerini kurtarmak için mektup yazan komutan görevden alındı USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, korona virüs tespit edilen personelinin karaya çıkarılması için yazdığı mektubu Amerikan donanmasının yanı sıra personelin aileleri ve basına da gönderdiği...

- Askerlerini kurtarmak için mektup yazan komutan görevden alındı

WASHINGTON - USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, korona virüs tespit edilen personelinin karaya çıkarılması için yazdığı mektubu Amerikan donanmasının yanı sıra personelin aileleri ve basına da gönderdiği gerekçesiyle görevden alındı.

En az 100 personelinde korona virüs vakalarının görülmesinden ardından 5 bin kişilik mürettebatıyla Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier, Amerikan donanmasına personelinin tahliye edilmesi için mektup göndermişti. Kaptanı Brett Crozier, mektubu Amerikan donanması dışında emir komuta zinciri dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevden alındı.

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, konuya ilişkin açıklamasında kaptanın "son derece kötü bir muhakeme" yeteneği olduğunu ve kaptanın mektubu emir komuta zinciri dışındaki kişiler ile basına gönderdiği gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı. Kaptanın mektubu ile Amerikan donanmasının, görevini yapmadığı algısı oluşturduğu dile getiren Thomas Modly, Crozier'in yerine geçici olarak Albay Dan Keeler'in geminin kaptanlığına getirildiğini ve Theodore Roosevelt uçak gemisinin eski kaptanı Tuğamiral Carlos Sardiello'nun geminin kaptanlığını devralması için Guam'a gönderildiğini sözlerine ekledi. Modly gemide 114 askerin korona virüs salgınına yakalandığını ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Gemideki askerin bazılarında korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu uçak gemisinin kaptanı Crozier, ABD Donanması'na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istemişti.

ABD basınında yer alan 4 sayfalık mektupta "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmemeli" ifadelerini kullanan Crozier, "Hastalığın yayılması sürüyor ve hızlanıyor. Şimdi harekete geçmezsek, en değerli kaynaklarımıza, denizcilerimize gerekli şekilde bakmamış oluruz" ifadelerini kullanmıştı. Guam'da tüm mürettebatının karantinaya alınmasını isteyen kaptan herkesin gemide kalmasının gereksiz bir risk olduğunu söylemişti.

Kaynak: İHA