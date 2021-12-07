Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının telefonları inceleniyor

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (41) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (28) üzerinde bulunan cep telefonları ve dijital materyallerin incelenmesi sürüyor.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis, kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte alışveriş yapmak için önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Alışveriş yapan çift, aynı gün akşam saatlerinde özel araçları ile İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak üzere yola çıktı. Yunan polis ve kız arkadaşı sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyeleri tarafından gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen polis memuru ve kız arkadaşı, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce üzerlerindeki cep telefonları ile dijital materyallere el konularak yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. El konulan cep telefonları ile materyaller, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan çiftin, Yunanistan'ın Edirne Başkonlosluğu'nca kentte bir otele yerleştirildikleri belirtildi.

Yunan çiftin avukatı Selin Özel, mahkemede yaptığı savunmada, müvekkillerinin hile ve gizlice bir eylem girişiminde bulunmadıklarını belirterek, "Şüphelinin kız arkadaşıyla birlikte yakalandığı Türkiye'ye yasal yollardan sınır kapısından girdikleri kendilerine ait özel araç ile yakalandıkları, sınır çizgisini belirleyebilecek uyarı levhalarının havanın karanlık olması sebebiyle görünemeyecek durumda olduğu hususları dikkate alındığında atılı suçun yasal unsuru olan hile ve gizlice eylemin gerçekleştirilmesi şartları olayımızda bulunmamaktadır. Bu nedenle atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ve şüphelinin suç işleme kasti bulunmadığından serbest bırakılmasına karar verilmesi talep ediyorum" dedi.